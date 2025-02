Messina, Mirko Cantello e Paolo Scivolone aderiscono alla Democrazia Cristiana

Mirko Cantello, Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale di Messina, e Paolo Scivolone, Consigliere della II Circoscrizione, aderiscono alla Democrazia Cristiana.

"Con questa scelta, entriamo a far parte di una forza politica storica che, per anni, ha governato l’Italia ispirandosi ai valori di libertà, giustizia e pace - dichiarano Cantello e Scivolone -. Condividiamo i principi moderati e democristiani di ascolto, solidarietà e mediazione, che caratterizzano il movimento guidato dal segretario Totò Cuffaro. Per noi, questo rappresenta un ritorno alle origini in un momento storico in cui è necessario rafforzare il riequilibrio tra le regioni, piuttosto che promuovere una maggiore autonomia. Insieme al Consigliere Comunale Giovanni Caruso e alla nuova classe dirigente della Democrazia Cristiana, ci impegneremo attivamente per la crescita del partito e dei rispettivi gruppi consiliari".

"Anche a Messina la Democrazia Cristiana cresce e farà sentire l’attenzione sui temi strategici di una Città così importante per lo sviluppo della Sicilia", dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC.