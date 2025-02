De Luca sul caso Scurria: "Una vicenda politica tutta interna a Forza Italia, non ci riguarda"

"E' un fatto assolutamente politico, interno a Forza Italia, partito al quale Scurria appartiene e che lo ha nominato sub commissario al risanamento. Probabilmente è anche rimasto vittima del sistema che lo ha nominato, ma a noi non riguarda. Noi non c'entriamo nulla. E' avvenuto tutto nell'ambito di una dinamica politica, nella quale noi non c'entriamo nulla. Noi non siamo responsabili del cortocircuito interno a Forza Italia, non abbiamo dato il nominativo del nuovo sub commissario. Le domande dovete farle a loro". Così Cateno De Luca intervenuto stamani all'evento organizzato da MessinaServizi ed al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani