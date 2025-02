Risanamento a Messina, Matilde Siracusano sulla nomina di Trovato: «Il disegno era diverso, ora c’è un capro espiatorio»

«Santi Trovato? Un professionista che stimo ma che, temo, sarà una vittima sacrificale». È amareggiata, Matilde Siracusano, nel commentare l’epilogo di una vicenda i cui strascichi politici, è evidente, vanno oltre i confini siciliani, arrivando fino a Roma, dove si racconta di ore convulse, negli ultimi giorni. E questa profonda divergenza – leggasi scontro – tutto interno a Forza Italia tra un presidente di Regione, Schifani, e una sottosegretaria di Stato, Siracusano, non passa inosservato. «Schifani forse non si aspettava queste polemiche, non aveva compreso la portata della vicenda, non conoscendo le dinamiche locali e della baraccopoli messinese – dice Matilde Siracusano –. È evidente come tutto nasca da questo nuovo idillio con De Luca, così come è evidente come il disegno originario fosse diverso. Poi le polemiche per una scelta fortemente impopolare ha indotto il governatore a optare per una scelta tecnica. Mi dispiace perché ricoprire oggi questo incarico significa vestire i panni del capro espiatorio per ripercussioni inevitabili, che ricadranno sul neo subcommissario e su Schifani stesso».

E nel partito che è successo?

«Ho ricevuto la solidarietà di tutti, la scelta non è stata compresa da nessuno, perché è un atto di masochismo, visto che le cose funzionavano e pure bene».

Con Schifani è stato impossibile ricucire lo strappo?

«Ho chiesto di parlargli anche al teatro di Messina, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico con Mattarella, e lui mi ha detto che non aveva tempo. Evidentemente la decisione era già presa. Non ha risposto nemmeno ai miei messaggi».