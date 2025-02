Messina, il caso risanamento le controdeduzioni di Scurria: "Non c'era obbligo di concordare l'acquisto degli alloggi"

«Lei ha preferito sacrificare, senza alcuna seria motivazione, il proprio subcommissario al fine di salvaguardare un preteso interesse pubblico tutto da verificare. È maggiormente verosimile che l’affermato interesse pubblico risulti fondamentalmente sviato in favore del più tellurico intento di compiacere una compagine politica neoalleata, che non per ripristinare i corretti rapporti tra titolare della funzione e subdelegato». A scrivere è Marcello Scurria, il “lei”, il destinatario, è il presidente della Regione Renato Schifani, la «compagine politica neoalleata», è evidente, è quella di Cateno De Luca.

È il cuore della nota del 15 febbraio, di cui siamo venuti in possesso, con cui Scurria replica, in cinque pagine, all'avvio del procedimento di revoca dal ruolo di subcommissario. L’origine è sempre la stessa, l’asta giudiziaria alla quale, a metà dicembre, partecipano sia Comune che ufficio commissariale per acquisire degli appartamenti nella zona sud di Messina, al villaggio Cep, e che si aggiudica proprio la struttura diretta da Marcello Scurria, offrendo circa 300 mila euro in più di Palazzo Zanca. Inizia tutto da lì e da quell'accusa, «danno erariale», che il sindaco Basile muove nei confronti di Scurria e che il governatore Schifani sembra subito far sua, invitando il suo subcommissario a riferire.