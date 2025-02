Dimissioni nelle commissioni della IV Municipalità di Messina, l'assessore Carreri: "Solo speculazioni politiche"

" Il sindaco Federico Basile non ha mai negato il dialogo, anzi, ha sempre garantito la massima disponibilità ", sottolinea. Carreri evidenzia inoltre come il suo impegno nei Quartieri sia stato costante, con particolare attenzione alla Quarta Circoscrizione, dove si è recato di recente. "Nonostante il confronto frequente con i diretti interessati, non era mai stata preannunciata una decisione simile. Questo conferma che l'obiettivo non è il miglioramento del sistema, ma piuttosto un attacco politico."

Sul fronte amministrativo, l'Assessore elenca le misure adottate per rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni. "Abbiamo potenziato il personale e introdotto nuovi servizi: oltre allo sportello AMAM, arriverà un ufficio per i servizi sociali e si sta valutando l’apertura di un punto ASP per le esenzioni sanitarie." Ma la vera novità, evidenzia Carreri, riguarda l’assegnazione diretta di risorse economiche alle Circoscrizioni. "Per la prima volta dalla loro istituzione, i quartieri avranno fondi propri per programmare interventi e iniziative. Il sindaco ha incaricato il servizio finanziario di predisporre nei PEG un capitolo di spesa dedicato a ciascuna Circoscrizione." L’utilizzo di questi fondi sarà regolamentato per garantire trasparenza ed efficienza, con la possibilità di investirli in arredo urbano, piccole manutenzioni e attività culturali. "L’Amministrazione Basile sta dando ai quartieri un ruolo più incisivo, riconoscendo loro responsabilità e autonomia decisionale", sottolinea Carreri. Infine, l'Assessore annuncia il potenziamento dei servizi anagrafici nella Quarta Circoscrizione, grazie alla collaborazione con l'assessore Massimiliano Minutoli, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai documenti di identità. "Non abbiamo trascurato le Circoscrizioni, al contrario, abbiamo avviato un percorso di valorizzazione senza precedenti. Prendiamo atto di queste dimissioni senza polemiche, ma dispiace constatare che certe scelte sembrano più dettate da strategie politiche che da reali necessità. Noi continuiamo a lavorare, aperti al dialogo con chi vorrà collaborare in modo onesto e costruttivo. Ciò che conta davvero è garantire ai cittadini servizi migliori e Circoscrizioni più forti", conclude Carreri.