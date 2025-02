Milazzo, elezioni del 2026: FdI rinnova il suo sì a Pippo Midili

Fiducia al sindaco Pippo Midili con l’invito ad organizzare la nuova campagna elettorale per puntare alla riconferma. “Fratelli d’Italia” ufficializza la sua posizione anche a livello regionale e nazionale per le Amministrative del 2026. E lo fa nel corso del congresso comunale svoltosi a palazzo D’Amico che si è concluso con la riconferma, per acclamazione, di Ivana Bonaccorsi alla guida del circolo cittadino e la designazione di Dario Nostro, Mario Sindoni, Rosario Piraino e Fabiana Bambaci quali componenti del direttivo.

Ai lavori hanno partecipato il coordinatore provinciale Giosuè Giardina, Salvo Ragno, il coordinatore regionale della Sicilia Orientale senatore Salvo Pugliese, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, la senatrice Ella Bucolo, il parlamentare regionale Pino Galluzzo e l’eurodeputato Ruggero Razza che si è detto «fiero di quanto fatto e di quanto si andrà a fare» ed ha invitato il sindaco Midili e prepararsi per la prossima legislatura, che ha considerato improntata alla buona amministrazione, buona politica e buona vicinanza con tutti gli altri partiti della coalizione, che ha ringraziato, «e con i quali –ha detto- siamo felici di poter continuare ad andare avanti».

Concetti ribaditi dall’europarlamentare Ruggero Razza che ha condiviso la scelta che «la coalizione punti sul sindaco uscente a proporsi per altri 5 anni, proseguendo nella prospettiva del buon governo».

Intanto però c’è da completare l’attuale consiliatura e stasera si prevedono “scintille” tra maggioranza ed opposizione nel corso della seduta straordinaria convocata dal presidente Alessandro Oliva per discutere e cercare di fare chiarezza sulla prevista restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di 320.000 euro per la revoca di un contributo erogato al Comune nel 2006 a causa della mancata realizzazione di quello per il quale i soldi erano stati chiesti, ovvero un impianto sportivo a Bastione, realizzato solo successivamente e con altre fonti di finanziamento.