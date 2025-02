Taormina “vola” doppio, si pensa a un’altra funivia

Dal “tram volante” di Messina alla seconda funivia di Taormina? Se la prima idea è naufragata quasi subito, la seconda è balzata in mente adesso.

L’amministrazione De Luca sta infatti immaginando lo sviluppo di un sistema trasportistico integrato nella città del Centauro per collegare la zona a mare di Villagonia, dalla stazione ferroviaria, fino all’ospedale e al parcheggio Porta Catania, anche tramite un impianto a fune.

La proposta è stata messa nero su bianco in una delibera di Giunta proposta dall’assessore Giuseppe Sterrantino, atto di indirizzo rivolto ad Asm per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, corredato da un piano economico-finanziario.

Secondo l’esecutivo taorminese i parcheggi pubblici, alla luce dell’enorme afflusso di visitatori che si registra nel periodo estivo, sono ormai insufficienti e ciò comporta periodicamente l’insorgere di code di auto, autobus e mezzi vari che mettono a repentaglio l’incolumità e la sicurezza pubblica. Una motivazione che richiama quella alla base della delibera approvata il 12 agosto, con la quale è stato dato mandato ad Asm di predisporre uno studio finalizzato alla individuazione di nuove aree da poter destinare a parcheggi, il Piano 5.000 nuovi posti auto, redatto dall’ing. Salvatore Mezzatesta di Venetico (con la collaborazione dell’ing. Leonardo Russo) e presentato nei mesi scorsi.