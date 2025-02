Autostrade Siciliane, dopo la bufera serve chiarezza

La bufera che si è scatenata attorno alle dichiarazioni di Franco Calogero Fazio, direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, e alla conseguente “censura punitiva” dei vertici della Regione, è un treno in corsa carico di polemiche, che però procede su due binari paralleli, la cui distinzione è importante.

C’è un binario politico, legato alla perentorietà con cui, ai più alti livelli (l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e lo stesso presidente della Regione, Renato Schifani), si è deciso di intervenire duramente – sospensione e avvio del procedimento di revoca dell’incarico – nei confronti di un alto dirigente che, seppur in modo dirompente, si era espresso su ciò di cui si occupa giornalmente, senza sconfinare in considerazioni politiche. Va anche detto, però, che non era così difficile prevedere che, in tempi di estrema polarizzazione del dibattito su qualsiasi cosa riguardi il Ponte sullo Stretto, quelle parole avrebbero avuto un’eco, quella sì, squisitamente politica, anche se sorge il dubbio che l’ulteriore amplificazione mediatica sia figlia proprio della severa “mannaia” governativa.

Il secondo binario è legato proprio al merito delle dichiarazioni rese da Fazio, lunedì scorso, in commissione consiliare. Quel merito che, ad oggi, è stato totalmente ignorato, in favore della furia castigatrice nei confronti del burocrate. Fazio ha detto cose importanti, gravi, che meritano approfondimenti e anche chiarimenti. Ha ribadito, ad esempio, che viadotti e gallerie non sono a norma, tranne qualche eccezione. Ha sottolineato che «da Giostra l’accesso in autostrada va a finire direttamente in galleria, è una follia allo stato puro, qua mettiamo a repentaglio la sicurezza degli utenti». E si parla di uno svincolo inaugurato qualche mese fa.