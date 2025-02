Acr Messina, niente acqua calda allo stadio San Filippo. Le scuse al Latina

L’ACR Messina si scusa con il Latina calcio, la quaterna arbitrale e i propri calciatori per l’inconveniente tecnico, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, che ha determinato l’assenza di acqua calda nelle docce in occasione del post gara di ieri. Sebbene la problematica sia stata preventivamente segnalata a mezzo PEC al Comune di Messina, proprietario dell’impianto sportivo con abbondante anticipo, è evidente che non si è intervenuti in maniera risolutiva. Senza voler sollevare sterili polemiche e ribadendo la massima collaborazione con il Comune di Messina, si deve sottolineare che tale circostanza crea forte imbarazzo per il danno di immagine cagionato al club e per le sanzioni che saranno comminate alla società da parte degli organi federali. Siamo certi che lo stesso problema non si riproponga in futuro già in occasione della prossima gara interna e che vengano effettuati tutti gli interventi richiesti a mezzo PEC, come la sistemazione dello spogliatoio degli arbitri.