"Ha messo da parte i muscoli e ha capito che in parlamento ci sono forze politiche che rappresentano il territorio". Con queste parole Cateno De luca ha giustificato la nuova liason con il presidente della Regione Renato Schifani. "Ho usato parole dure nei suoi confronti in una fase di campagna elettorale e quando ancora non c'era dialogo con il governatore".