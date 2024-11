Messina, rimpasto e dimissioni a... Cateno, a Palazzo Zanca inizia la “fase due”

Più che di dimissioni a catena, a Palazzo Zanca, si può parlare a ragion veduta di dimissioni a... Cateno. Al di là del facile gioco di parole, alla base del lungo e variegato rimpasto – soprattutto nelle società partecipate – in corso nell’amministrazione Basile c’è la volontà del leader di Sud chiama Nord. Cateno De Luca voleva smuovere le acque e lanciare messaggi alla sua squadra, in un momento particolarmente delicato di riposizionamento politico e anche di campanelli d’allarme. Di sicuro le acque si stanno smuovendo, quanto tutto ciò porterà in termini di risultati lo dirà solo il tempo.

Il sindaco Federico Basile, almeno apparentemente, ha accettato senza patimenti e quindi condiviso le mosse volute dal suo predecessore, difendendo ad ogni occasione la narrazione secondo cui rientra nella normalità delle cose che certi input arrivino dal leader politico di una compagine, e Sud chiama Nord non fa eccezione, «con la differenza che noi siamo un monocolore e non dobbiamo concordare le nostre scelte con altri partiti», il mantra di Basile e De Luca.

La prima di queste mosse, la più turbolenta, è stata quella che ha portato al reset di tutto il Cda di Amam, proprio qualche giorno dopo le dimissioni del direttore generale (a proposito, la scelta del sostituto non è ancora stata formalizzata e si dovrà attendere, ma le voci ruotano attorno ad un ballottaggio tra Luciano Taranto e Davide Maimone). Poi è toccato ad Atm, seppur con modi e “toni” decisamente meno traumatici: qui l’unico vero addio è stato quello dell’ex assessore Salvatore Ingegneri, da tempo corpo estraneo nel Cda dell’azienda trasporti.

Non è arrivata lo scorso weekend, però, a differenza di quanto preventivato, la nomina dei successori. Posto che ci sono pochi dubbi sulla scelta della presidente – Carla Grillo, che la promozione se l’è conquistata sul campo da “numero due” di Campagna –, il decreto di nomina dovrebbe arrivare in settimana. Non c’è ancora nemmeno il decreto di nomina dello stesso Pippo Campagna a direttore generale della Città metropolitana, nonostante si sia già tenuta la conferenza stampa di presentazione. Nessun “giallo”, assicura il sindaco, né alcun rischio di incompatibilità con la presidenza di Asm, la società multiservizi di Taormina. Non è escluso, però, che a far temporeggiare sia stata la concomitante bocciatura del contratto integrativo di Atm da parte dei dipendenti dell’azienda trasporti, una frenata che il Cda non si attendeva e che pare non sia piaciuta affatto a Campagna.