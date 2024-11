Messina, l’allarme di Hyerace: “No alla creazione di nuovi non-luoghi”

Sguardo ad un nuovo futuro o pericoloso ritorno al passato? È questo il dilemma che accompagna, fin dai primi vagiti, i progetti di risanamento previsti a Bisconte e Fondo Fucile, dove alla strategia scelta dall’ex amministrazione De Luca con Arisme, cioè quella di chiudere la lunga parentesi dei “casermoni” per rivolgersi al mercato degli alloggi, si è deciso – da parte dell stessa amministrazione – di tornare ai grandi complessi residenziali. Con il rischio di creare «dei non-luoghi, in cui a prevalere saranno l’isolamento sociale e il degrado». Il nuovo allarme lo lancia il neo segretario (non ancora proclamato) del Partito democratico, Armando Hyerace, secondo cui i progetti di realizzazione di circa 400 alloggi «richiamano i quartieri di Scampia a Napoli, lo Zen di Palermo, o di S. Paolo a Bari».

Secondo Hyerace «l’approccio al tema del diritto alla casa unito a quello della riqualificazione urbana non può essere “spendere a tutti i costi”. Si discute della riqualificazione urbanistica di intere porzioni di territorio cittadino che, pur essendo prossime al centro, sono state per decenni trattate alla stregua di periferia dimenticata. Realtà su cui l’attenzione è stata accesa per lo più in occasione di tornate elettorali con promesse quasi sempre disattese. Queste possono e devono essere davvero riqualificate nel modo più virtuoso possibile. E affinché possano realmente rappresentare il volano per la trasformazione e il rilancio della città è essenziale che la proposta guardi ad una visione complessiva e a lungo raggio». Il segretario “in pectore” annuncia che il Pd «sta pianificando incontri con le rappresentanze sociali, le associazioni degli inquilini, professionisti qualificati, e i portatori d’interessi, per arrivare ad una sintesi che tenga conto delle reali esigenze, criticità e proponga azioni concrete da porre in essere. Pensare al “risorgimento” dei villaggi, che nel nostro comune sono poco meno di una cinquantina, immaginando la realizzazione di mega palazzi residenziali, in una città che perde circa 20.000 abitanti ogni anno, a fronte di innumerevoli abitazioni libere, sfitte che potrebbero essere funzionali ad accogliere nuovi nuclei abitativi, appare assurdo».