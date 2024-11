Comune di Messina: Carla Grillo è ufficialmente al vertice di Atm

Come ampiamente preannunciato, è Carla Grillo la nuova presidente di Atm Spa. Questa mattina il sindaco Federico Basile ha firmato il decreto di nomina dei nuovi vertici dell’azienda trasporti, dopo le dimissioni del precedente Cda, di cui facevano parte la stessa Grillo, l’ex presidente Pippo Campagna (scelto come nuovo direttore generale della Città metropolitana) e Salvatore Ingegneri, in passato assessore con Cateno De Luca sindaco e ultimamente più distante dalla linea politica dell’amministrazione.

Oltre a Carla Grillo, fanno parte del nuovo Cda di Atm Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone. Il primo, commercialista, è stato revisore dei conti di Arisme; il secondo è stato consigliere circoscrizionale.