Messina, Amam nella bufera. Si dimettono la presidente Bonasera e l'intero CdA

Non finisce la bufera in casa Amam. Dopo quelle del direttore generale Pierfrancesco Donato, stamattina a rassegnare le dimissioni è stato l’intero consiglio d’amministrazione. “Abbiamo presentato al sindaco le nostre dimissioni - si legge in una nota firmata dalla presidente Loredana Bonasera e dai consiglieri Alessandra Franza e Adriano Grassi - al fine di evitare ulteriori e sterili polemiche politiche che hanno minato il sereno svolgimento delle attività aziendali. Contestualmente consegneremo al sindaco una relazione di fine mandato nella quale è descritto tutto ciò che abbiamo realizzato, pianificato, programmato e immaginato.

Con la medesima discrezione e riservatezza con la quale questo Cda ha operato, in un contesto particolarmente complesso, senza mai perdere di vista l’obiettivo e anteponendo l’interesse generale finalizzato al perseguimento degli obiettivi programmatici, siamo certi che chi verrà dopo di noi possa portare a compimento la già avviata azione nel solco tracciato, con il medesimo spirito di abnegazione da noi profuso.

Ringraziamo il sindaco Federico Basile per la fiducia in noi riposta e per il supporto offerto”.