Emergono i dati relativi all'affluenza alle 23 nei centri del Messinese in cui si vota non solo per le Europee ma anche per le Amministrative. Ecco la situazione definitiva nei comuni più grossi della provincia: 74,79% a Brolo; 66,38% a Rometta, 66,99% a Spadafora e 57,61% a Falcone.

L'affluenza nei 10 Comuni di Messina alle 23