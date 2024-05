Verso il voto, Cateno De Luca: "Se eletto non vado in Europa. Voglio fare il sindaco di Sicilia"

«Se eletto, in Europa non ci vado. Lo ripeto, sono candidato per portare voti al progetto, alla lista Libertà, non per andare in Europa. Io voglio fare il sindaco di Sicilia».

Lo dice a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 Cateno De Luca, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord e candidato alle Europee nella lista Libertà. «Stati Uniti d’Europa è una blasfemia. È un attentato alla sovranità. Noi vogliamo fare un’Europa delle regioni e dei popoli, come la voleva don Luigi Sturzo. Ciò che noi vogliamo è una diplomazia comune che adesso non si riesce a fare. Come è possibile pensare di realizzare gli Stati Uniti d’Europa?», afferma riferendosi alla lista formata da +Europa, Italia Viva e altre forze politiche. «Il mio obiettivo è arrivare al 20% in Sicilia. Parlando delle Europee, noi siamo dati al 4,2%», aggiunge.