Spadafora, Pistone e Nomefermo sfidano Venuto

Squadre schierate e clima elettorale rovente. Si profila una competizione frenetica a Spadafora tra i tre candidati sindaco: Lillo Pistone, capogruppo dell’uscente opposizione e leader di “Rinasce Spadafora”, Pinuccio Nomefermo, appoggiato dal movimento giovanile “Riprendiamoci Spadafora”, e Tania Venuto, sindaca uscente, eletta nella precedente tornata del 2019.

Pistone, che in questi cinque anni, nel ruolo di consigliere comunale, ha svolto un’assidua attività di controllo del territorio e di tutta la gestione municipale, propone la sua visione agli elettori. «Abbiamo presentato una lista che, oltre all'esperienza di chi è già parte integrante di “Rinasce Spadafora”, si potenzia con nuove presenze e con giovani volenterosi e capaci di abbracciare il nostro programma di rinascita per la nostra città. Sono spadaforesi giovani e preparati, tutti pronti a seguirmi per il bene di Spadafora, come da programma: h24 con la cittadina nel cuore. Il nostro programma – puntualizza Pistone – promuove la legalità, la protezione dell’ambiente naturale, la partecipazione dei cittadini per ritrovarsi comunità. Sarà protesa all’innovazione sociale, urbanistica e amministrativa e a numerose progettualità su ogni fronte». La lista di Pistone ha designato Andrea Giacobbo e Pinella Giacobbo quali assessori, attualmente nel ruolo di consiglieri comunali dell'uscente opposizione “Rinasce Spadafora”.

Sull’onda del cambiamento si propone poi il candidato sindaco Pinuccio Nomefermo. «La mia candidatura – dichiara – conferma la bontà dell’operato del movimento giovanile “Riprendiamoci Spadafora”, che con determinazione ha portato avanti un progetto politico innovativo e di reale cambiamento rispetto alle dinamiche politiche spadaforesi degli ultimi decenni, in uno scenario che vede come concorrenti due coalizioni ai nostri antipodi. È giunta l’ora che questa classe politica si estingua», afferma Nomefermo, riferendosi a entrambi gli avversari. Gli assessori designati della sua lista sono Mirella Costa, Marica D’Amico, Antonio Giacobello e Silvana Russo.

Sulla strada tracciata, la sindaca uscente Tania Venuto intende invece proseguire il percorso avviato cinque anni fa, alla riconquista del secondo mandato. «Siamo una lista variegata, composta da persone competenti e dedite alla vita politica, con molti giovani con tanta voglia di fare per mettersi al servizio di Spadafora, il paese dove abbiamo scelto noi tutti di vivere e di fare famiglia – sostiene Venuto –. Abbiamo lavorato in questi anni gettando le basi di un progetto che dobbiamo continuare a portare avanti e proseguire nel cammino intrapreso per far risplendere sempre di più la nostra cittadina». La lista “Per Spadafora” ha designato assessori Giovanna Grazia Costantino e Francesco Aloe. La campagna elettorale è in pieno movimento già da molte settimane. Ancor prima che le liste scendessero in campo si prospettava una sfida vivace e interessante. I cittadini chiamati alle Urne potranno quindi scegliere tra le tre opzioni proposte dai candidati Pistone, Nomefermo e Venuto.