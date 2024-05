Le Europee arroventano il clima a Messina

Può un sindaco, con la sua Giunta e la sua folta squadra di presidenti e consiglieri di amministrazione delle società partecipate, partecipare direttamente alla campagna elettorale per le Europee, che vede candidato il leader del suo partito? Secondo Cateno De Luca e Federico Basile, «assolutamente sì». Perché se non potesse farlo, non dovrebbero farlo neppure i Governi nazionale e regionale, coinvolti in prima persona, tra premier, ministri e assessori, anch’essi candidati per il Parlamento europeo.

Ma sull’impegno di Basile, che prosegue il suo “tour” nei villaggi, come promesso al leader di Sud chiama Nord, e soprattutto sulle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Cateno De Luca, si fa rovente la polemica. In particolare, a gettare benzina sul fuoco è il Partito democratico. Dopo la nota del Coordinamento cittadino, e la dura replica della coordinatrice provinciale di Sud chiama Nord Melangela Scolaro, ieri sono tornati all’attacco gli esponenti del Pd.

«Non intendiamo replicare più di tanto alle scomposte esternazioni della consigliera comunale Scolaro, eletta a Barcellona nella lista di Fratelli d’Italia e oggi coordinatrice provinciale di Sud chiama Nord, perché – si legge nel documento del Coordinamento cittadino – percepiamo il nervosismo di un intero movimento che rischia, da qui sino a dopo le Europee, di perdere ancora pezzi, se non di disgregarsi. Del resto, da un movimento costituito da tanto personale politico proveniente da altri partiti c’era anche da aspettarselo mentre chi si era avvicinato perché credeva nella narrazione deluchiana del “nuovo” contro il “vecchio”, oggi ha capito che bisogna obbedire incondizionatamente al capo, senza diritto di critica, e sta via via prendendo le distanze».