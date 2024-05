Elezioni europee, le “mosse” messinesi verso Strasburgo

Le elezioni europee attraggono poco i cittadini (meno popolari delle amministrative, meno affascinanti delle politiche), ma hanno un peso non indifferente dentro i partiti e le coalizioni. Dove spesso le urne europee servono a misurarsi, come una sorta di grande test in vista di altri e più pesanti obiettivi strategici. Ecco perché diventa utile cercare di capire in quali condizioni di salute, le varie aree politiche della città, arrivano a questo appuntamento, al quale manca ormai poco meno di un mese.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia schierano tre pezzi da novanta: l’assessora regionale Elvira Amata, il senatore Nino Germanà e la parlamentare dell’Ars Bernardette Grasso. Ma le tre punte del tridente del centrodestra arrivano all’appuntamento elettorale con passi di marcia diversi. Il partito più in salute pare essere quello di Salvini, almeno stando ai numeri: negli ultimi due anni, infatti, la truppa di consiglieri comunali è raddoppiata (con un sensibile “trasloco” dalla galassia deluchiana), così come sono raddoppiati i gruppi (ora ci sono sia Prima l’Italia che Lega Salvini). Ed è dichiarato l’intento di Germanà, dopo la breve e, col senno di poi, strategica “fuga” proprio al fianco di Cateno De Luca per le amministrative del 2022, di prendersi la leadership della coalizione. Un obiettivo nel quale si ritrovano il presidente della commissione Sanità dell’Ars, Pippo Laccoto, e il sindaco di Furci, Matteo Francilia (c’è anche un’altra candidata messinese, l’acquedolcese Francesca Reitano). È con questo traguardo sullo sfondo – e con l’etichetta di partito del Ponte – che la Lega si gioca una partita locale nella quale, invece, Forza Italia punta a invertire una rotta non esaltante.