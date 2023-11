Messina, il CgA dà ragione a Luigi Genovese: per l'Ars riconteggio da rifare

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di Luigi Genovese, contro la decisione del Tar che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconteggio dei voti alle ultime elezioni regionali nei collegi di Messina. Sono 33 le sezioni nel mirino sulle 776 presenti nella provincia di Messina. Genovese aveva chiesto di riesaminare i verbali, in quanto ci sarebbero degli errori poi determinanti per l’assegnazione dei seggi. Il pronunciamento negativo del Tar aveva confermato il seggio all’Ars per Giuseppe Laccoto.

