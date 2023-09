Taormina, De Luca fa la radiografia al Comune e stila un bilancio dei primi tre mesi

Alle prese con l’ultimo capitolo del nuovo libro sulla sua storia, con una pausa per consegnare un “messaggio motivazionale” agli studenti dell’Istituto superiore “Salvatore Pugliatti” al rientro a scuola, il sindaco Cateno De Luca lavora alla relazione di inizio mandato per stilare un bilancio dei primi tre mesi di legislatura a Taormina. Lunedì sera, si è confrontato nell’aula consiliare con gli assessori della sua Giunta, i consiglieri di maggioranza, gli esperti e i rappresentanti delle società partecipate, tirando le somme di queste settimane di intensa attività amministrativa che verranno messe nere su bianco e discusse in Consiglio comunale.

«Stiamo preparando il documento che è la radiografia di ciò che abbiamo ereditato e di quello che abbiamo fatto in questi mesi di inizio mandato – spiega De Luca – e lo presenteremo in Aula affinché si apra il dibattito. Un atto che scolpisce le tappe salienti ed è ovvio che sarà un momento importante da condividere anche con la comunità, alla quale consegneremo la nostra relazione per far toccare con mano cosa sia realmente nella sua complessità il sistema Taormina. Un momento che segnerà il passo per le prossime azioni amministrative». Una “diagnosi” del Palazzo che il sindaco spiega di aver avviato con occhio clinico da statista municipale, autopromuovendosi come risolutore di tante questioni trascurate da tempo.

