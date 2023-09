Taormina, Badia Vecchia in vendita: contestazioni e polemiche

«Una scelta senza una base ragionata e fondata, visto che nella delibera non c’è alcuna spiegazione o motivazione se non la solita frase fatta che non dice nulla, ossia “l’Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare”».

Arrivano critiche anche dall’ex sindaco di Taormina, Mario Bolognari, alla decisione dell’Amministrazione comunale di modificare il piano delle alienazioni dei beni comunali inserendo in elenco gli immobili ex “La Giara” e Badia Vecchia, approvando una delibera che dovrà approdare in consiglio comunale, organo che ha il potere di effettuare questa variazione.

«La Badia Vecchia è un bene monumentale di grande importanza, vincolato dallo Stato, la cui alienazione non può avvenire con un colpo di carta e senza un dibattito approfondito - rileva il consigliere di minoranza - a mio parere, a prescindere da qualsiasi ragionamento, non va toccato, anzi va tentato il suo recupero per un uso culturale pubblico, deciso dalla comunità taorminese».

