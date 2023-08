De Luca candidato a Monza: "Non sono qui per riprendermi il seggio della Fascina"

«Non sono qui per riprendermi il seggio di Marta. La Fascina è stata eletta nel collegio di Marsala, come la Craxi a Gela, ma non è questo il tema. Vogliamo proporre un modello di politica e di amministrazione politicamente diverso». Lo ha detto il sindaco di Taormina e leader di Sud con Nord Cateno De Luca presentando la sua candidatura alle elezioni suppletive per il collegio di Monza, vacante in Senato dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

«Non sono politicamente disoccupato, non ho bisogno della poltrona - ha aggiunto - ma questo appuntamento è importante. Non è facile candidarsi in un Comune qualsiasi che non è il tuo e vincere ma è già capitato in quattro territori diversi. E non è una coincidenza che, dove abbiamo amministrato, abbiamo lasciato Comuni protagonisti per il buon governo». Secondo De Luca quello di Monza «è un contesto che ha servizi urbani medio-alti - ha spiegato - qui non c'è il problema di inseguire gli "zozzoni" come quando sono arrivato a Messina e avevamo la raccolta differenziata all’8% mentre oggi è al 60%. Ti puoi concentrare sullo sviluppo». Il sindaco di Taormina ha anche citato il leader di Italia Viva Matteo Renzi: «Lui dice spesso: "Sapete perché De Luca mi è simpatico? Perché non l’ho potuto fregare". Quando ci siamo conosciuti nel luglio 2022 - ha raccontato - voleva propormi un accordo per le politiche, prima di fare quella operazione sfigata del Terzo Polo. Io gli ho risposto che quello che mi offriva lo avrei ottenuto da solo». E comunque, ha concluso, «io non ho mai giocato per perdere»