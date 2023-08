Taormina, De Luca revoca i parcheggi gratuiti e acquista un abbonamento per 550 euro

Come aveva annunciato nelle scorse settimane, il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha preso la decisione di revocare tutti gli abbonamenti gratuiti per il parcheggio nella Perla dello Jonio, compresi quelli degli impiegati comunali, dei membri della giunta, dei consiglieri comunali e di altri soggetti per un totale di più di 500 pass gratuiti a fronte di 1900 posti auto disponibili. Questa scelta, secondo De Luca "è volta a porre fine a una pratica che ha comportato costi e mancati introiti per oltre 300.000 euro all'anno. Vogliamo eliminare le discriminazioni e garantire parità tra dipendenti pubblici e privati, senza distinzioni di nessun tipo".

E per dare l'esempio: "Oggi ho ricevuto direttamente dal presidente di Asm Giuseppe Campagna e dai componenti del cda Pietro Picciolo e Davide La Rosa l'abbonamento come lavoratore non residente pagando 550 euro. Questo è un passo importante verso una maggiore equità e trasparenza, e sono fiero di essere parte di questo cambiamento".