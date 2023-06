Taormina, "terremoto" De Luca: chiesti centinaia di atti agli uffici del Comune

Primi atti di Cateno De Luca al Comune di Taormina e i passi iniziali coincidono subito con un “check-up” di tutto ciò che è stato ereditato dal nuovo sindaco. In particolare De Luca ha formalizzato ieri una richiesta agli uffici e ai rispettivi responsabili di area di far avere sul suo tavolo le deliberazioni di Giunta adottate dal governo Bolognari nella passata legislatura, nel periodo che va dall’1 gennaio scorso al 25 maggio. I funzionari di area dovranno comunicare entro 5 giorni.

De Luca, nel frattempo, ha disposto la «sospensione di tutti i procedimenti amministrativi in corso, fatta salva, evidentemente, l'adozione dei provvedimenti in scadenza o indifferibili ed urgenti, riguardanti la tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità». De Luca ha anche chiesto «l’elenco analitico delle scadenze di rispettiva competenza del prossimo quadrimestre, con l'indicazione dello stato dell'arte di tutti i procedimenti amministrativi che li riguardano». Ed in particolare viene anche richiesto agli uffici «a quali delle deliberazioni adottate dalla Giunta abbia fatto l'indicazione del creditore certo». Analoga richiesta di informazione è stata inviata da De Luca ai responsabili delle partecipate, quindi ad Asm, Consorzio Rete Fognante e Fondazione Taormina Arte, con invito a produrre deliberazioni e determinazioni avvenute dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio scorso.

