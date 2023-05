Scaletta si fida ancora di Moschella e gli regala l’atteso terzo mandato

Nella località ionica la lotta per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino si è conclusa con la netta affermazione di Gianfranco Moschella, sindaco uscente e leader dello schieramento “Liberamente Insieme per Scaletta“ che si avvia così a governare il centro ionico per la terza volta consecutiva. Scaletta ha quindi scelto la continuità ed ha rigettato, nonostante nessuno si aspettava una così travolgente affermazione, la proposta di cambiamento invocata con veemenza dagli avversari.

Moschella, espressione delle forze maggioritarie, ha ottenuto 635 preferenze, distanziando di ben 262 voti Mario Briguglio secondo classificato, che ha guidato la coalizione “Il Futuro è nelle vostre Mani” a cui sono andati 373 suffragi, mentre all’altro aspirante alla sindacatura, Filippo Manganaro, capo della lista “Scaletta nel Cuore ,“ sono stati assegnati 310 voti.

Il verdetto delle urne, come si può facilmente dedurre, non lascia adito a dubbi ed è una eloquente testimonianza che l’elettorato scalettese, arbitro incondizionato della contesa. tra continuità e cambiamento ha preferito la continuità amministrativa, premiando ancora una volta Moschella, che malgrado il Comune in questo ultimo quinquennio sia stato in affanno egli, con tutta la sua squadra, si è sempre prodigato per migliorarlo e rilanciarlo verso mete di sviluppo.

I sette seggi di maggioranza spettano ad Annalisa Cordaro, Simona Cannistraci, Andrea Arria, Antonio Carbone, Domenico Cifalà, Maria Luisa Di Blasi e Piero Parisi.

Sugli scanni dell’opposizione siederanno invece Mario Briguglio, Sonia Basile e Tindaro Briguglio che sono stati i candidati più votati del loro schieramento. A mani vuote restano i candidati della lista “Scaletta nel Cuore , i quali sebbene si siano presentati al cospetto dell’elettorato con un documento programmatico ricco di contenuti ed abbiano condotto una campagna elettorale con incisività, sono stati sonoramente bocciati e restano fuori della Casa comunale.

Al termine delle operazioni di scrutinio, seguite da una moltitudine di persone, l’esito della competizione è stato salutato da manifestazioni di entusiasmo da parte dei sostenitori della squadra vincente, mentre il riconfermato sindaco, visibilmente commosso, sorretto dall’abbraccio dei suoi sostenitori, ha ringraziato tutti.

Il candidato del Consiglio più votato è risultato Annalisa Cordaro che ha ottenuto 217 preferenze.

