San Filippo del Mela, Pino centra il bis: "Ci sono cose da migliorare"

L’avvocato Gianni Pino riconquista la poltrona di primo cittadino di San Filippo del Mela, col 52 per cento delle preferenze. Una sfida accesissima fino all’ultimo minuto. Uno spoglio elettorale iniziato sul filo, con un sostanziale pareggio tra le due liste capitanate dai candidati sindaco Gianni Pino appunto e Carmelo Capone (fermatosi a quota 48%). Piano piano, poi, il primo cittadino uscente ha iniziato a prendere le distanze dalla compagine avversaria, tant’è che si respirava già aria di ottimismo nel seggio elettorale approntato nel plesso scolastico della frazione di Olivarella, dove proprio il leader dell’Amministrazione uscente stava seguendo con grande trepidazione i risultati in diretta.

Fino a quel momento, però, non si è sbilanciato, ma a parlare era già il suo sorriso. «Sono avanti, ma attendo il responso finale», ha detto intorno alle 19 ai microfoni di Rtp e Gazzetta del Sud online. Con un distacco di poco più di 150 voti dallo sfidante, poi, il confermato sindaco e i suoi sostenitori hanno ufficializzato l’esito finale di questa dura competizione preparandosi per una meritata festa. «Sono felice per la vittoria che è la conferma di un lavoro svolto con impegno, serietà e coerenza – ha dichiarato Gianni Pino –. Adesso ripartiamo e cerchiamo di migliorare ancora di più le cose. Sono contento per me, per la mia squadra, per i cittadini e soprattutto perché questa è una vittoria di libertà e ci tengo a sottolinearlo». Il sindaco è pronto quindi a governare il centro tirrenico per un altro lustro. «Ci siamo riproposti agli elettori per continuare l’attuazione di un programma di rinnovamento, riqualificazione e rilancio del paese, che è stato avviato cinque anni fa – ha sottolineato Pino –. In questo quinquennio di Amministrazione abbiamo operato cambiando strutturalmente San Filippo e facendo tantissime cose con un sensibile miglioramento dei servizi al cittadino. Vogliamo potenziare in maniera ulteriore questa nostra azione amministrativa, per realizzare la San Filippo del Mela che tutti vorremmo. Il nostro programma – ha aggiunto – risulta poggiato sui concetti di chiarezza e concretezza. Le fasi di sviluppo sono il miglioramento ulteriore dei conti pubblici, la valorizzazione della macchina amministrativa, il rafforzamento dei servizi, la tutela dell'ambiente del territorio in difesa della salute dei cittadini, la definitiva adozione del Piano regolatore generale, la ricucitura del territorio e delle periferie, lo sviluppo economico e occupazionale, il rilancio economico e sociale, i servizi alla persona, l’imprenditoria giovanile, la scuola, la cultura lo sport e il tempo libero. Continueranno l'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, del servizio di captazione e distribuzione dell'acqua potabile e il rafforzamento delle falde, e molto altro ancora».

In questa campagna elettorale, il sindaco Gianni Pino ha incassato il pieno appoggio di Carmelo Fiorello e Ferdinando Vento, antagonisti alla poltrona più alta del palazzo municipale nella competizione di cinque anni fa. Fiorello e Vento sono stati anche designati assessori, insieme a Carmen De Matteo e Francesco Iarrera, già componenti della Giunta nel corso del primo mandato.

«Siamo stati rigorosi anche nell'individuazione dei candidati perché "ProgettiAmo il futuro" vuole continuare a guardare avanti – ha aggiunto il fresco vincitore di questa tornata –. Tutte figure valide, che si sono già espresse su quanto intendano fare. Abbiamo confermato buona parte del gruppo di maggioranza, fatta qualche eccezione per chi è voluto andare via, considerate le divergente che si sono manifestate nel tempo. Mi dispiace se qualcuno non fa più parte della squadra, tuttavia due candidati sindaco, che la scorsa volta erano miei avversari, adesso sono stati con me. Questo – sostiene Pino – è un segnale politico positivo, dal quale si intuisce che abbiamo rafforzato la nostra squadra e, di conseguenza, c'è chi ha creduto nel nostro programma. Insieme stiamo costruendo un nuovo progetto per migliorarlo ancora di più». Il sindaco auspica di proseguire questo cammino con maggiore forza dal punto di vista amministrativo e di continuare a dare ciò che la comunità merita, sotto il profilo occupazionale e sociale. San Filippo, Comune della Valle del Mela, ha poi una partita sempre aperta con l’ambiente. E su questo, Gianni Pino garantisce che la sua squadra continuerà ad avere massima attenzione affinché la salute dei cittadini cammini di pari passo sul binario della sostenibilità ambientale. Molte sono le progettualità che la squadra a supporto del sindaco intende realizzare e vuole farlo con i migliori intenti. La lista “ProgettiAmo San Filippo” è anche frutto di esperienza maturata. Al suo interno ci sono infatti Valentino Colosi (presidente del Consiglio uscente), Francesco Iarrera (capogruppo di maggioranza uscente), Teresa Artale, Carmen De Matteo e Angela Pizzurro (componenti della Giunta uscente). Si aggiungono Gabriele Saporita, Anna Lisa De Gaetano e Federica Scibilia (consiglieri dell’uscente minoranza). E i nuovi ingressi Antonella D’Amico, Gioacchino Andaloro, Giusi Romano e Domenico Saraò. Per il sindaco è importante che ciascuno abbia le idee chiare per portare avanti il progetto di miglioramento della cittadina senza trascurare alcun settore. Intanto il sindaco e la squadra fino a tarda serata si sono goduti la festa, attorniati dall'affetto dei sostenitori. È stata un’affermazione per certi versi dura e sofferta, ma che per Gianni Pino rappresenta il raggiungimento di una grande soddisfazione personale e dell'intera compagine. E dopo la festa, si riprende tutto da dove si è lasciato. Quanto all’avversario Capone, che ha condotto una campagna elettorale caparbia, è tempo di analizzare il verdetto della urne e prepararsi all’opposizione in Aula.

