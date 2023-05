Movida estiva a Messina, dall’1 giugno la nuova ordinanza

L’ordinanza sarà simile, se non proprio identica, a quella proposta dall’allora assessora Dafne Musolino e firmata dal sindaco Basile il 5 agosto dell’anno scorso. Scatterà dall’1 giugno e rimarrà in vigore fino a settembre. L’Amministrazione comunale ha messo attorno al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni del commercio per affrontare il tema della regolamentazione della movida durante l’estate 2023. Filo conduttore, per la Giunta, così come dichiarato dall’assessore Massimo Finocchiaro, è quello di saper conciliare le varie esigenze, «privilegiando il decoro e la necessità di tenere comportamenti corretti a tutela dei cittadini». Al tavolo tecnico, svoltosi a Palazzo Zanca, hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni di categoria Alberto Palella, Carmelo Picciotto, Benny Bonaffini, Santino Morabito, Fabrizio Farsaci, Andrea Ipsaro Passione e Danny Anna. Ci si è chiesti: come contemperare, da una parte, il diritto dei titolari e gestori dei locali all’esercizio della loro attività, con il diritto, dall’altra parte, dei cittadini a vedere garantito il riposo notturno e la pubblica quiete?

