De Luca ha trionfato anche a Taormina

Cateno De Luca è il nuovo sindaco di Taormina. È questo il risultato della consultazione elettorale più attesa, quella che ha visto la Perla dello Ionio andare alle urne nelle giornate di domenica e lunedì. De Luca ha avuto nettamente la meglio nella sfida contro l’uscente Mario Bolognari e Antonio D'Aveni, in una partita politica cittadina che vedeva la presenza anche di un quarto candidato, che era Alessandro De Leo, alla guida, però, di una seconda lista deluchiana (De Leo è deputato regionale, come De Luca, di Sud chiama Nord).

I primi segnali sull'esito della tornata elettorale sono arrivati già pochi minuti dopo l'avvio dello scrutinio nel primo pomeriggio. De Luca ha preso subito il largo in tutte le sezioni e il vantaggio è aumentato sino a creare una distanza incolmabile e raggiungere proporzioni larghissime. De Luca ha atteso il verdetto nella chiesa di Madonna della Rocca. Quando non c'erano più dubbi sul suo successo, ha deciso di raggiungere il centro di Taormina percorrendo a piedi il sentiero della Via Crucis. Da lì è arrivato in Corso Umberto e insieme ai suoi sostenitori si è diretto verso la chiesa di San Pancrazio, dove ha portato un mazzo di fiori al Santo Patrono della città. Quindi il primo discorso da sindaco di Taormina, in una piazza Duomo gremita da tutti i suoi sostenitori. «Cari taorminesi questo risultato è stato eccezionale, non vi deluderò – ha detto De Luca, visibilmente emozionato –. Sarò il sindaco di tutti. La campagna elettorale finisce qui, ora manterrò l'impegno preso con i taorminesi per rilanciare questa meravigliosa città. Quando il 25 ottobre ho fatto un viaggio di andata e ritorno, per via del mio malore, avevo deciso di razionalizzare i miei impegni e quindi avevo messo in conto di dover rinunciare a questa candidatura. Poi ho parlato con la mia famiglia e ho deciso, con il loro sostegno e con l'affetto degli amici, di riprendere il cammino e alla fine ho deciso di scendere in campo. Adesso voglio ricambiare l'amore dei taorminesi che mi hanno conferito questo mandato popolare così ampio».

Così De Luca conquista la sua quarta fascia tricolore dopo i successi a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina. Il trionfo del parlamentare arriva a conclusione di una campagna elettorale che è stata una battaglia senza esclusione di colpi. De Luca e Bolognari si sono scambiati accuse spesso anche pesanti e c'era stato un finale di campagna elettorale al "veleno". Alla fine la sfida si è risolta in favore di De Luca e già dopo le prime due ore di scrutinio Bolognari ha riconosciuto la vittoria del suo rivale.

Da una parte Bolognari schierava una lista, mentre De Luca ne ha messe in campo due, tenendo anche conto di quella che faceva riferimento al parlamentare messinese De Leo, ma il divario è stato ampio, al di là del contributo portato dalla seconda lista deluchiana. Decisamente ancora più staccato D'Aveni, che era il terzo incomodo di queste elezioni.

Oggi è prevista la proclamazione del nuovo sindaco e poi dovrebbe esserci l'insediamento. Da domani, di fatto, inizia un nuovo mandato amministrativo che si inquadrerà in un periodo di particolare rilievo per la città, chiamata a far fronte al percorso di risanamento dopo il dissesto del 2021, e che dovrà portare al traguardo una serie di iniziativa strategiche, come quelle legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

