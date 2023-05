Castell’Umberto, la rivincita di Armeli: "Protagonisti saranno i cittadini"

Il neo sindaco di Castell’Umberto è l’avvocato Veronica Maria Armeli, prima donna nella storia politica di Castell’Umberto ad essere stata eletta sindaco. La neo prima cittadina ha avuto la meglio sugli altri due contendenti dato che ha riportato 957 voti pari al 47,73%, seguita dal sindaco uscente Enzo Lionetto (reduce da due mandati elettorali ndc) che si è fermato a 529 voti pari al 26,38%; in terza posizione l’ex vice sindaco uscente della giunta Lionetto, Valeria Imbrogio Ponaro che ha totalizzato 519 preferenze pari al 25, 89% in pratica solo 10 voti in meno di Lionetto che però gli fanno perdere la minoranza consiliare.

Al voto si sono presentati 2066 elettori sui circa 2800 iscritti a votare con una percentuale del 72.90% che certifica rispetto al passato (stavolta su tre liste) un incremento dello 0.23% di votanti. Numeri importanti quelli totalizzati dalla Armeli, dato che rispetto a 5 anni fa che era stata battuta per 64 voti, stavolta ha quasi doppiato il sindaco uscente Lionetto. La neo sindaca appoggiata dalla lista civica “Pronti Per La Rinascita” in prima battuta aveva designato assessori Marco Manera e Antonino Giuseppe Catania Cucchiara. Mentre il sindaco uscente appoggiato dalla lista civica “Insieme Per Crescere - Noi, Non Io 3.0” aveva designato assessori Calogero Salvatore Nibali e Felicia Calamunci Chianisi.

La candidata sindaco Valeria Imbrogio Ponaro invece, appoggiata dalla lista “Insieme per la Comunità” aveva designato assessore Vincenzo Merlina e Salvatore detto Tullio Scurria.

L’aria favorevole alla Armeli, si era capita quasi da subito soprattutto nelle due sezioni del centro ed in quella della contrada San Giorgio, mente i dati definitivi della quarta sezione della contrada Sfaranda (che in passato aveva sempre decretato il sindaco vincente ndc), stavolta pur arrivati in ritardo rispetto alle altre sezioni, avevano dato segnali di cambiamento rispetto alla decennale sindacatura del primo cittadino Enzo Lionetto.

Tanti i festeggiamenti di ieri pomeriggio nella piazza centrale del paese di fronte al palazzo comunale, da parte dei sostenitori della neo sindaca umbertina quando si è avuto la certezza dei numeri.

Per Veronica Armeli, anche lacrime di gioia, mentre arrivava a piedi davanti al municipio, seguita da tutti i suoi candidati al consiglio comunale e poi abbracciata dai sostenitori compreso l’ex sindaco del paese Salvatore Polino, che ha governato il paesino dei Nebrodi per dieci anni.

«Sarò il sindaco di tutto il paese», ha voluto rimarcare la neo prima cittadina, «e sono doppiamente contenta di questo progetto politico della lista “Pronti per la Rinascita”, espressione di uomini e donne, uniti dall’amore e dal comune interesse per il bene di Castell’Umberto, dove il protagonista sarà il cittadino con le sue istanze e suoi interessi».

La neo sindaca spiega il senso della sua candidatura: «Avevamo scelto nel nostro simbolo la Fenice, in tema di rinascita, ed è quella che ci apprestiamo a fare per tutta la comunità di Castell’Umberto nessuno escluso».

© Riproduzione riservata