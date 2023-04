Monforte, Pinizzotto è il secondo candidato sindaco

È Antonio Pinizzotto il secondo candidato sindaco ufficiale, in corsa per le prossime elezioni di maggio a Monforte San Giorgio. Pinizzotto, ispettore della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Reggio Calabria Divisione Anticrimine, ha reso pubblica la sua discesa in campo. "La disponibilità all’impegno da candidato alla carica di sindaco, per le prossime consultazioni elettorali che porteranno al rinnovo degli organi amministrativi di Monforte San Giorgio, rappresenta la sintesi di un percorso condiviso insieme a tante altre persone che si è consolidato grazie ad un serrato confronto schietto ed aperto", ha detto Pinizzotto, il quale ha già le idee chiare su quel che saranno i progetti da attuare. In passato, il candidato sindaco ha già maturato esperienze in politica. Sono due ad oggi gli sfidanti certi: Antonio Polito e Antonio Pinizzotto.

