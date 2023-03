Monforte, Polito si candida alla poltrona di sindaco

È ufficiale, Antonio Polito è il candidato sindaco alle prossimi elezioni amministrative a Monforte. Inizia così la sua corsa, dopo aver siglato un accordo con il gruppo di Francesco Merlino all’insegna della Democrazia Cristiana del commissario regionale Totò Cuffaro. L’operazione è stata portata a termine grazie al lavoro del responsabile provinciale Dc Federico Raineri e del coordinatore provinciale allo sport e politiche giovanili della Dc Francesco Merlino. “Siamo davvero molto soddisfatti per l’accoglienza che il progetto Dc sta ricevendo in provincia. Crediamo nel lavoro capillare sui territori e questo ripaga. Quello di Monforte è l’esempio di come, quando si pensa al bene della comunità, ci si può e ci si deve unire per raggiungere l’obiettivo. Adesso inizia la partita vera e siamo certi che Polito vestirà la fascia tricolore", dichiara Raineri.

