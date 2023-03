Messina, Palazzo Zanca vara il bilancio: manovra da 1 miliardo

Inizia la prima, vera stagione dei bilanci per l’amministrazione Basile. Quella che, stando agli annunci, dovrebbe segnare anche il passo d’addio di Cateno De Luca, che dovrebbe dimettersi da presidente del consiglio comunale. Nei giorni scorsi in Giunta è stato approvato il bilancio di previsione, una manovra finanziaria da oltre un miliardo di euro, con tutta una serie di atti collegati: dal Dup (Documento unico di programmazione) alle delibere sui servizi a domanda individuale, sulla destinazione dei proventi dalle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche.

Il previsionale si fonda su entrate e uscite per circa 1 miliardo di euro, che come stanziamenti di cassa arrivano a entrate per 1,6 miliardi e a uscite per 1,4 miliardi. La contabilità di competenza considera le entrate che il comune ha il diritto di riscuotere e le spese che si è impegnato a sostenere durante l’anno, la gestione di cassa, invece, considera le entrate e le spese che il comune prevede effettivamente di riscuotere e pagare nel corso dell’anno, indipendentemente dall’anno in cui sono nati i crediti e i debiti.

