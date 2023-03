Alì Terme, Agata Di Blasi si candida a sindaco. A sostenerla “viviAMO Alì Terme”

Anche il vicesindaco di Alì Terme, Agata Di Blasi, si defila dal primo cittadino Carlo Giaquinta e rende nota l’intenzione di correre autonomamente per la carica di sindaco. La coalizione di uomini e donne che sta assemblando e che sosterrà la sua candidatura si chiama “viviAMO Alì Terme”.

Così si è espressa l’attuale vicesindaco in merito alla decisione ufficializzata nella serata di ieri: «La sfida inizia ed io sono pronta ad affrontarla in prima persona. Giunti a pochi mesi dalla chiamata alle urne ho deciso di continuare con impegno il mio servizio in favore della comunità. Il sostegno e la fiducia che in questi giorni ho raccolto dalla mia squadra, e gli attestati di stima ricevuti da numerosissimi cittadini, sono stati determinanti per la mia scelta di candidarmi a sindaco. Il mandato che volge al termine, e che con grande senso di responsabilità onorerò fino alla fine, mi ha dato l’esperienza necessaria per affrontare con determinazione un nuovo percorso politico, coerente coi miei valori di coerenza e onestà, assieme a uomini e donne che nulla hanno da promettere se non dedizione ed impegno nell’interesse superiore di Alì Terme».

