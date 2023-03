Taormina, Bolognari e D’Aveni a confronto per arginare il “pericolo” De Luca

Ancora un nulla di fatto, almeno per il momento, nella trattativa che in molti sperano porti a qualcosa tra la maggioranza consiliare e la coalizione "Orgoglio Taormina" per una possibile alleanza in vista delle elezioni Amministrative a Taormina che si terranno alla fine del prossimo mese di maggio.

Nelle scorse ore si è svolto un nuovo incontro tra il primo cittadino della Perla dello Ionio, Mario Bolognari, e il consigliere comunale Antonio D'Aveni, che guida la compagine civica formatasi in vista del voto che si terrà tra poco più di due mesi. Il tentativo è quello di compattare il fronte da contrapporre a Cateno De Luca.

Al momento, tuttavia, le parti sono risultate ancora distanti e non si è arrivati, almeno in via ufficiale ad un accordo da rendere pubblico.

Rimane lo “scoglio”, che per adesso sembra ancora insormontabile, della indisponibilità del gruppo di D’Aveni a sostenere la ricandidatura di Mario Bolognari.

Tuttavia la maggioranza si è già determinata in via definitiva proprio in favore della ricandidatura dell’attuale sindaco e, tra l'altro, si sta già lavorando anche alla presentazione ufficiale di Bolognari quale candidato unitario per la fine del mese. In vista di quella occasione si sta cercando di accelerare per provare a chiudere un accordo con D’Aveni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata