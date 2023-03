"Cambio di passo” a Roccalumera, Lombardo in campo

«La mia candidatura a sindaco non era programmata, ma ho sentito il carico di responsabilità quando tanti amici e anche il primo cittadino mi hanno investito di questo onore». Giuseppe Lombardo, deputato regionale e presidente di Sicilia Vera, ha presentato ieri mattina, nella piazzetta del Pescatore, la sua discesa in campo, che ha portato al passo indietro il presidente del Consiglio Antonio Garufi, già scelto dall’Amministrazione in carica per la successione a Gaetano Argiroffi. «Anche Garufi mi ha detto di candidarmi – ha spiegato Lombardo – perché lui tiene più al paese che alla sua posizione. Il parlamentare ha svelato il simbolo e il nome della lista, “Cambio di passo”, sottolineando che è ciò serve al paese per una Roccalumera migliore». Poi ha ammesso di aver incontrato la vicesindaca Miriam Asmundo, candidata a sindaco, per proporle un accordo e ieri ha ribadito di volerci riprovare, come di volersi confrontare con l’altro sfidante, Giuseppe Saitta.

