Monforte San Giorgio, nuovo ingresso nell'esecutivo Cannistrà: entra in giunta Caterina Rizzo

Nuovo ingresso nella giunta comunale di Monforte San Giorgio dopo le dimissioni della vicesindaca Maria Rosa Maimone. Ad essere chiamata a far parte dell'Esecutivo Cannistrà è Caterina Rizzo, già in atto consigliera comunale di maggioranza. «Questa scelta - spiega il sindaco Giuseppe Cannistrà - scaturisce dall'esigenza di ricomporre la Giunta con la quota rosa per come prevede la normativa. Caterina Rizzo ha scelto di mettersi a disposizione della comunità e del progetto di governo che l'amministrazione comunale porterà a termine fino alle elezioni del prossimo maggio, per mero spirito di responsabilità e servizio. In un momento così delicato - aggiunge il sindaco - la ricomposizione della squadra è importante.

La sua presenza è utile conoscendo anche la sua nota operosità e determinazione. Un impegno ulteriore che la nuova componente ha assunto e svolgerà per completare tutta quella serie di programmi e progettualità concordati in questo momento di sintesi». Dal canto suo, Rizzo, alla luce di questo suo impegno, ribadisce che «la scelta nasce a seguito delle dimissioni di Maria Rosa Maimone verso la quale ci sono sempre stati il massimo rispetto, fiducia e sostegno da parte di tutto il gruppo di maggioranza». Alla neo assessora sono state assegnate le deleghe relative alle Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche per i'Integrazione e Politiche giovanili. Caterina Rizzo si unisce ai colleghi Domenico Gangemi, Giuseppe Mento, Giuseppe Gringeri. Per il primo cittadino rinsaldare la Giunta rappresenta dunque un tassello importante in un momento in cui bisogna continuare a unire le forze in nome di una programmazione già pianificata, indirizzata al benessere dalla collettività e del territorio.

La rottura tra Cannistrà e Maimone può confermarsi definitiva, non solo in virtù della spaccatura politica che si è generata dopo la scelta dell'ormai ex vicesindaca di lasciare l'Esecutivo cui ha fatto parte per lunghi anni, ma anche per il nuovo percorso che quest'ultima sta intraprendendo insieme ad altri professionisti e cittadini. Il terzo mandato di Giuseppe Cannistrà rimane ancora oggi un'incognita, sulla scorta della precedenza che lo stesso intende assegnare alle opere da portare a compimento. Il futuro amministrativo del sindaco è ancora tutto da scrivere.

© Riproduzione riservata