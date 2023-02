Lite al Comune di Barcellona, si rischia il caos

Mentre tra ex alleati di maggioranza si è scatenata la caccia per individuare consiglieri e assessori morosi o presunti tali che non avrebbero pagano i tributi comunali, ai cittadini che ricevono con notevole ritardo, rispetto ai termini di scadenza indicati, le salate bollette Tari, non resta che economizzare al massimo in famiglia le risorse per affrontare gli importi aumentati della rata già scaduta perché recapitata tardi dagli uffici comunali.

L'innalzamento del livello dello scontro politico tra le fazioni in cui si sono suddivisi gli ex alleati di quella che all’inizio sembrava una granitica maggioranza, fa dimenticare ai politici e ai burocrati le difficoltà finanziarie in cui storicamente navigano le famiglie di Barcellona con alto indice di rischio povertà. Pochi miglioramenti sono stati apportati ai servizi comunali rivolti ai cittadini che si ritrovano ad affrontare insormontabili difficoltà per l'inefficienza degli stessi e per l'assenza di agevolazioni pratiche che consentano di pagare agevolmente i tributi.

