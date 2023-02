Elezioni a Taormina, D’Agostino: "Bolognari è bravo, ma vado con De Luca"

Dopo aver preso atto dei vari passaggi dei suoi ormai ex alleati sul fronte opposto, che fa riferimento allo sfidante Cateno De Luca, il sindaco Mario Bolognari riorganizza la sua aggregazione in vista delle elezioni di maggio e ora i contatti per rafforzare questa compagine sembrano destinati a riguardare soprattutto la coalizione “Orgoglio Taormina”, guidata da Antonio D’Aveni.

Ci sono già stati dei contatti e si sta cercando di capire se potrebbero esserci le condizioni per un patto tra questi due schieramenti. Al momento D’Aveni ha fatto sapere che non sosterrebbe la candidatura dell'attuale sindaco, che però non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Così alcuni esponenti della maggioranza si sono attivati per cercare un punto di incontro e per aprire un tavolo di confronto.

Nel frattempo Mario D'Agostino ha ufficializzato il “divorzio” del suo gruppo, “Intesa Democratica”, dalla maggioranza eletta nel 2018.

