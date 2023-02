Messina, Provenzano lancia la candidatura di Elly Schlein: "Con lei rinasce il Pd"

«La candidatura di Elly Schlein punta a far rinascere il Pd, a riprendere lo scettro dell’opposizione e costruire l’alternativa a questa Destra che è la peggiore della storia della Repubblica e contro la quale c'è bisogno di un partito democratico che riscopre l’orgoglio dei suoi valori e della sua identità». A dirlo il vicesegretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano durante un incontro a Messina per appoggiare la candidatura di Elly Schlein a segretaria del Pd.

«Elly - sottolinea Provenzano - ha il compito di sanare questa frattura tra la sinistra dentro il Pd e il tanto che è rimasto in questi anni fuori, talvolta alla finestra a guardare, in altri casi disilluso da errori che sono stati compiuti in passato. Hanno accusato Elly di essere una candidatura molto radicale perché parla di lotta alla precarietà, di emergenza emigrazione e non di una fantomatica emergenza immigrazione, perché sta ponendo con grande determinazione l’esigenza di una transizione energetica ed ecologica, di una conversione nella nostra economia. Questi non sono temi radicali sono i temi centrali nella vita delle famiglie, penso sia la linea giusta che serve al Pd per riconquistare il consenso di una maggioranza della popolazione».

