Monforte San Giorgio, frattura nella giunta Cannistrà: si dimette Maria Rosa Maimone

Frattura all'interno dell'Esecutivo Cannistrà. Ha rassegnato le dimissioni da assessora e vicesindaca, la componente della giunta municipale Maria Rosa Maimone. In una lettera motiva la sua scelta. "Ritengo - scrive Maimone - che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate. Con grande rammarico - prosegue - mi trovo a constatare che sono venuti a mancare, già da parecchio tempo, i presupposti imprescindibili per una fattiva e leale collaborazione: la condivisione delle azioni politico-amministrative in primis.

Agli atteggiamenti omissivi e accentratori - aggiunge l'ormai ex vicesindaca - il mio sentimento amministrativo oppone quali elementi irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra, la condivisione, la concertazione e la programmazione, soprattutto in questa fase storica così delicata. Maria Rosa Maimone sottolinea "la generosità e il pieno senso di responsabilità che l'hanno sempre contraddistinta e accompagnata nel corso della sua azione amministrativa, avendo tra l'altro collaborato con tutti i componenti della squadra". Infine, ha ringraziato per la fattiva disponibilità i dipendenti comunali, ai quali continuerà a dare tutto il proprio sostegno come consigliera comunale, fino alla scadenza del mandato. A Monforte San Giorgio si voterà a maggio prossimo per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

© Riproduzione riservata