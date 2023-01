Sant’Alessio dice no alla mini-sanatoria

La “sanatoria” per i tributi locali inserita nella legge di bilancio 2023 dello Stato è facoltativa e l’Amministrazione comunale di Sant’Alessio Siculo ha deciso di non aderire a questa possibilità. Il consiglio comunale ha infatti votato giovedì sera il diniego allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, che prevede l’annullamento automatico di interessi e sanzioni, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, con l’obbligo di versare solo la quota capitale. Il via libera alla delibera, da approvare entro il 31 gennaio per non applicare a livello locale le disposizioni statali, è arrivato con i sei voti favorevoli della maggioranza e i tre contrari dell’opposizione. Secondo i calcoli dell’Area Economico-Finanziaria in caso di adesione il Comune avrebbe avuto un possibile mancato introito di circa 45.000 euro, somma comunque non inserita in bilancio.

