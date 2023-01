San Filippo del Mela, la vicesindaca Di Maio rassegna le dimissioni: divergenze insanabili

Ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicesindaca del Comune di San Filippo del Mela, l'avv. Antonella Di Maio. Una scelta che la stessa ha motivato in una nota inviata al sindaco Gianni Pino, alla giunta e al consiglio comunale, ai responsabili dei Settori e ai dipendenti del Municipio. Per Di Maio, "non esistono più le condizioni per poter seguire le deleghe assegnatele, alla luce delle divergenze politiche con il sindaco, definite insanabili". L'ormai ex vicesindaca ha ringraziato "i colleghi della squadra e tutti i consiglieri con i quali ha condiviso il suo percorso, oltre che i cittadini che sono i veri protagonisti del comune". La spaccatura politica arriva a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. Il centro tirrenico di San Filippo del Mela andrà infatti al voto in primavera.

