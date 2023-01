Indennità al Comune di Barcellona, i tormenti dell’Aula

Resta ancora incerto l'orientamento che una parte della maggioranza, che sostiene l'esecutivo presieduto dal sindaco Pinuccio Calabrò, potrebbe adottare nella seduta del Consiglio comunale fissata per mercoledì prossimo, quando sarà discussa e votata la mozione proposta dagli 8 consiglieri dello schieramento di opposizione. La mozione con la quale si chiede agli amministratori comunali di rinunciare all'aumento delle indennità di carica, in considerazione della precaria condizione finanziaria del Municipio. Restano infatti immutate le fibrillazioni all'interno di Forza Italia al punto che vi è incertezza anche sulla partecipazione degli stessi consiglieri alla seduta. Il rischio è la crisi, con l'azzeramento della Giunta e la ricerca di un nuovo equilibrio all'interno del Consiglio con l'esclusione dei consiglieri di Forza Italia.

Non ha cambiato le cose nemmeno l'esito della riunione indetta dal presidente della prima Commissione “Affari generali”, l'avvocato Carmelo Pino nel corso della quale è stata trattata la questione “indennità” alla presenza della segretaria Maria Natoli Scialli, della neo dirigente del Settore finanziario Antonella Truglio, della dirigente Marina Lo Monaco che ha firmato la determina con cui si dà atto che gli amministratori non hanno formalizzato alcuna rinuncia al diritto di ricevere le indennità adeguate ai nuovi importi – anche se a carico del bilancio comunale – previsti dal recepimento della legge nazionale da parte della Regione. La stessa segretaria ha spiegato ai consiglieri che l'eventuale approvazione della mozione non avrà l'effetto di annullare il provvedimento con il quale sono stati disposti gli aumenti previsti dalla legge ma che restano a carico del bilancio comunale.

