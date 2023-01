Scaletta Zanclea, Moschella sembra fare un passo indietro. È già valzer di nomi

Gli ambienti politici locali sono già in fermento e lavorano nella massima segretezza per cercare di formare gli schieramenti che dovranno contendersi la conquista della casa comunale, visto che la prossima tornata amministrativa valevole per la nomina del sindaco e per il rinnovo del Consiglio, è prevista in primavera.

Gianfranco Moschella, primo cittadino uscente, che ha possibilità di riproporre la sua candidatura per un terzo mandato, pare sia fermamente intenzionato ad uscire dalla scena politica locale e la drastica decisione, stante a quanto si vocifera, sarebbe consequenziale allo scarso apporto fornito dal suo annaspante Esecutivo che, stranamente, è rimasto sempre incompleto e mai modificato o sottoposto a verifiche nell’arco della legislatura.

Questa possibile evenienza lascerebbe le forze di maggioranza prive del loro carismatico leader che, nel bene e nel male, le ha guidate in queste due ultime legislature.

