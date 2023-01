Taormina, Bolognari non arretra: in campo altre due liste?

Continuano senza sosta le trattative in vista delle Amministrative a Taormina. Un importante incontro tra il sindaco e i rappresentanti dell'opposizione era stato fissato per martedì prossimo ma il summit è saltato e si allontana la prospettiva di una convergenza tra questi due schieramenti. La riunione era stata inizialmente prevista per verificare l'opportunità di trovare una sintesi in vista della prossima tornata di voto. L'opposizione auspicherebbe come premessa ai discorsi un passo indietro da parte dell'attuale sindaco rispetto alla propria ricandidatura, mentre Bolognari con determinazione conferma invece la sua scesa in campo e si sta muovendo per rafforzare la sua compagine.

Cateno De Luca, nel frattempo, ha ottenuto anche l'adesione della consigliera comunale di opposizione Alessandra Cullurà. Non si esclude comunque che su altri fronti possano crearsi ulteriori compagini ed almeno una terza, o persino anche una quarta lista, che andrebbero a competere contro Bolognari e contro De Luca. Eddy Tronchet, già candidato alle elezioni 2018 (in quella occasione con il “M5S”), intende riproporsi e potrebbe guidare una propria lista civica in contrapposizione ai due principali candidati a sindaco.

