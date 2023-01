Milazzo, giunta Midili verso due cambi: avviate le consultazioni

Il sindaco Pippo Midili ha avviato le consultazioni per operare la prima vera e propria verifica di mandato. E ha incontrato i rappresentanti dei principali partiti della maggioranza al pari di consiglieri che oggi fanno parte di gruppi civici che ancora non sono transitati in alcuna sigla (Fratelli d’Italia o Forza Italia). Ovviamente poco o nulla trapela sui possibili avvicendamenti in giunta dove potrebbe registrarsi l’uscita di almeno due degli attuali assessori. Nessuna dichiarazione del primo cittadino il cui intendimento non sarebbe il “tagliando” al suo Esecutivo, bensì la verifica dell’assetto della coalizione. Ovvero un modo per registrare, quasi a metà mandato, la compattezza degli alleati e valutare la possibilità di avere un quadro chiaro, seppur in largo anticipo, di quella che dovrà essere l’alleanza per l’appuntamento del 2025. Azione prematura? Forse, anche se l’attuale primo cittadino già nel 2018, quindi a metà della gestione Formica, ruppe gli indugi annunciando la sua discesa in campo con l’ufficializzazione di due liste civiche.

Nei fatti però si starebbe verificando che ad ogni incontro ci sarebbero richieste di cambi di assessori. Ma sarà questo il percorso che il sindaco seguirà? La risposta nei prossimi giorni, di sicuro entro la fine di questo mese. Per chiudere anche le tante voci che si rincorrono dentro e fuori dal “Palazzo” che attribuiscono a diversi consiglieri comunali l’aspirazione di indossare la casacca di assessore.

