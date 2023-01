Villafranca, revocato divieto di sosta sulla Nazionale

Si schierano dalla parte dei commercianti l’amministrazione comunale e i consiglieri di maggioranza. Da mercoledì scorso, è stata intanto revocata l’ordinanza emessa dal sindaco Giuseppe Cavallaro relativa alle modifiche temporanee alla circolazione stradale sulla Statale 113. Il provvedimento, intrapreso a causa dei lavori urgenti e della chiusura dell’A20 in direzione Palermo, riguardava l’istituzione del divieto di sosta permanente lungo la Nazionale. Rimaneva comunque consentita la fermata per gli acquisti veloci nelle attività commerciali presenti nell’arteria, senza quindi penalizzare il lavoro svolto dai numerosi esercizi attivi a Villafranca.

Sempre a difesa dei commercianti si aggiunge la proposta di deliberazione a firma dell’intero gruppo di maggioranza. Nel documento, i consiglieri chiedono di «deliberare una diffida al Cas al fine di abrogare provvisoriamente, e comunque sino alla riapertura del tratto autostradale chiuso, il pedaggio autostradale in uscita a Rometta per coloro che entrano in autostrada a Villafranca Tirrena. Va anche eguagliato il pedaggio autostradale dei veicoli che fanno accesso a Villafranca Tirrena a quelli che entrano a Rometta in direzione Milazzo, tanto da rendere logica e non dannosa l’iniziativa già in essere, posto che è stata già realizzata la segnaletica verticale e orizzontale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata