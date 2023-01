Taormina, l'annuncio di Cateno De Luca: mi candido a sindaco

Cateno De Luca ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Taormina. L'ufficialità è arrivata stasera nel corso di un comizio tenuto a Taormina, in piazza Duomo. Il parlamentare di Fiumedinisi ha sciolto la riserva dopo alcuni mesi di voci contrastanti, con la volontà iniziale - espressa dal parlamentare il 26 settembre scorso - di scendere in campo, poi lo stop a causa del malore e alla fine, adesso, è arrivata la conferma della discesa in campo alle elezioni Comunali di quest'anno nella Perla dello Ionio. De Luca si contrapporrà all'attuale sindaco di Taormina, Mario Bolognari, che già il 31 dicembre scorso aveva annunciato, a sua volta, la propria ricandidatura al governo della città.

