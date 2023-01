Messina, commissione capigruppo terza municipalità: quasi tutte le delibere sono inevase

Stamattina in Commissione Capigruppo sono state esaminate le delibere esitate dal Consiglio della Terza Municipalità dal giorno dell'insediamento.

Dal 12.07.2022 ad oggi purtroppo, dispiace constatare, che quasi tutte le delibere sono rimaste inevase non soltanto in termini di attuazione ma addirittura prive di riscontro formale.

Nei prossimi giorni invieremo un documento al Sindaco che detiene la delega all'attuazione del Decentramento e all'Assessore con delega ai rapporti con le Municipalità per renderli edotti della situazione e trovare la giusta soluzione tenuto conto che le delibere esitate nascono dai bisogni della collettività e che non possono più essere disattese. Ecco l'elenco:

➡️Manutenzione tratti di marciapiede la cui delibera è rimasta sostanzialmente inevasa (pochissimi gli interventi fatti);

➡️ Potatura terza Municipalità;

➡️ Ripristino pali della pubblica illuminazione rimossi e non installati;

➡️ Implementazione nuovi punti luce;

➡️ Scarifica e bitumazione strade;

➡️Ex scuola Nicholas Green (una vera bomba ecologica);

